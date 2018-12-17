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Состояние Шумахера улучшилось 

Рамблер + ещё 19 5 часов назад
Фото: Reuters
Состояние семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера улучшилось, сообщает Daily Mail.
По информации издания, немецкий гонщик больше не прикован к постели и ему не требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.
В настоящее время Шумахер проходит курс реабилитации на собственной вилле в Швейцарии. Медицинские услуги обходятся Шумахерам в 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю. При этом Михаэль живет вместе с семьей в основной части дома, а не в пристройке, оборудованной под медицинскую клинику, уверяет издание.
Немецкое издание Bravo сообщает, что гонщик готовится к переезду в Даллас, где он будет проходить лечение в клинике, специализирующейся на черепно-мозговых травмах.
Пять лет назад Михаэль Шумахер получил травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Гонщик впал в кому, почти через год он пришел в себя, и с тех пор проходит длинный курс реабилитации.
Семья чемпиона не делает официальных заявлений о его состоянии здоровья.
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