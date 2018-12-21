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Сломавшая позвоночник гонщица Флерш хочет выступать в «Формуле-1» 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: соцсети
Немецкая гонщица София Флерш, попавшая в аварию во время гонки "Формулы-3" в китайском Макао, поделилась своими планами на будущее, передает "Советский спорт".
Пилотесса рассказала, что мечтает выступать в "Формуле-1".
"Конечно, я собираюсь вернуться. В планах выступать в той же серии, которая теперь называется Euromasters. Посмотрю, как все сложится. Но моя цель — это "Формула-1". Хочу попасть туда и там добиться успеха, возможно, стать чемпионкой мира. Это большая цель. Но с каждым годом я ближе к ней. Думаю, это возможно. Просто хочу стать лучшим гонщиком", — подчеркнула Флерш.
Напомним, что на повороте "Лиссабон" 17-летняя гонщица на скорости выше 270 км/ч влетела в болид соперника, из-за чего ее автомобиль перелетел через ограждение и врезался в металлическую конструкцию. Немке диагностировали перелом позвоночника.
Ранее российский гонщик Сергей Сироткин заявил о намерении принять участие в гоночном марафоне "24 часа Ле-Мана".
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Автоспорт , Сергей Сироткин , Советский спорт
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