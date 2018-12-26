Потенциальные участницы новой гоночной серии W Series

В 2019 году состоится первый гоночный сезон нового чемпионата W Series, в котором могут выступать только девушки. По замыслу организаторов, в новой серии пилотессы получат отличный шанс проявить себя, после чего быстрейшие из них получат возможность пойти дальше — например, в новую Формулу-3. Многие девушки-пилоты не одобрили появление нового чемпионата, посчитав, что W Series будет означать сегрегацию по половому признаку. Тем не менее, было подано много заявок на участие в женской моносерии, и организаторы отобрали 60 пилотесс, которым предстоит пройти окончательный отбор. На старт сезона в мае выйдут 18 лучших участниц.