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Экипаж Каргинова победил на третьем этапе «Дакара» 

Вести.Ru + ещё 65 4 часа назад
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Южной Америке продолжается традиционный ралли-рейд "Дакар — 2019". В соревнованиях грузовиков победу одержал экипаж Андрея Каргинова российской команды "Камаз-мастер". Грузовик Андрея Каргинова преодолел скоростной спецучасток длиной 331 км за 4 часа 26 минут 49 секунд. На втором месте голландец Жерар де Рой на "Ивеко", отставший от победителя на 11 минут 55 секунд.
Третье и четвертые места заняли представители "Камаз-мастер". Экипаж Дмитрия Сотникова отстал от победителя на 13, 42 секунды. Отставание Эжуарда Николаева составило 14, 01.
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