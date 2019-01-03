Красному барону — 50: Михаэль Шумахер отмечает юбилей

Легенде «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру — 50 лет. Вот уже пять лет он находится между жизнью и смертью после падения на горнолыжном склоне. Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Артема Барткова.

Этот светловолосый мальчик и есть Михаэль Шумахер. С детства с машинкой в руках и красном комбинезоне. Все как предзнаменование: в мире королевских гонок появится красный барон.

Шумахер признавался: бензин у него в крови. В гонках Михаэль с пятилетнего возраста. Выиграл множество титулов в картинге и других сериях, но в «Формулу-1» немца привела хитрость его менеджера Вилли Вебера. Перед Гран-При Бельгии 1991 года один из основных пилотов команды «Джордан» угодил за решетку, и Вебер на освободившееся место предложил Шумахера, убедив всех, что юный Михаэль великолепно знает трассу в Спа. На самом деле до того дня Шуми на ней никогда не ездил. Обман сработал: немец стал седьмым в квалификации, правда, в самой гонке разбил машину уже на первом круге. В дальнейшем Гран-При Бельгии Шумахер выиграет шесть раз.

«В Бельгии был мой дебют, здесь я одержал первую победу. С этой трассой связаны самые памятные моменты моей карьеры. На ней я как будто в собственной уютной и спокойной гостиной», — признавался Шумахер.

В свой первый полноценный сезон Шумахер начал рушить все границы и расширил собственную гостиную до масштабов всей «Формулы-1». За четыре года в Бенеттоне он выиграл два чемпионата мира, а затем ушел в «Феррари»

«Итальянская конюшня» ждала титул едва ли не столько же, сколько на свете жил сам Михаэль. В лице Шуми нашли спасителя, пусть и очень дорогостоящего. За первые два года в Ferrari он заработал 60 миллионов долларов. Это вложение принесло колоссальные дивиденды: Михаэль одержал еще пять побед в чемпионате, установил огромное количество рекордов и, главное, приковал внимание к «Формуле-1» даже тех, кто до этого никогда не интересовался автоспортом.

Шумахер ушел из Ferrari в 2006, но без своего барона «королева автоспорта» жила всего четыре года. Михаэль вернулся, однако в Mercedes немец лишь однажды взошел на подиум и решил уйти окончательно.

«К сожалению, мы не смогли сделать Mercedes победителем. Тем не менее, я благодарен всем за поддержку. У меня были варианты продолжить карьеру, и я мог бы остаться, но не хочу этого. Когда-то я говорил, что мои батарейки уже сели. Вот и сейчас они в красной зоне», — отмечал Шумахер.

Свою страсть к скорости Шумахер демонстрировал и за пределами «Формулы-1». Он также хорошо управлялся с мотоциклом. Заставить сбросить газ великого чемпиона не могли ни аварии, ни травмы, а их было предостаточно.

«Все мы знаем, что мотоцикл очень опасен. Но это часть моей природы, это то, что я есть. Я прыгаю с парашютом, вожу болид «Формулы-1», управляю мотоциклом. Вы можете сказать, что я попал в серьезную аварию, а можете отметить, что я выжил в ней. Это все о различии во взглядах. Я предпочитаю мыслить позитивно», — говорил Шумахер.

Но в том, что случилось 29 декабря 2013 года, позитив найти сложно. Любовь Шумахера к горным лыжам привела уже к пятилетней борьбе за жизнь. Михаэль упал, ударился головой о камень и впал в кому. У больницы в Гренобле чуть ли не круглосуточно дежурила огромная толпа болельщиков.

О состоянии Шумахера до сих пор мало что известно. Он проходит реабилитацию дома в кругу своей семьи, которой ради лечения пришлось продать виллу и самолет великого чемпиона. В неделю близкие Михаэля тратят на уход за ним 50 тысяч фунтов стерлингов. Сейчас наконец-то заговорили о серьезном улучшении состояния здоровья Шуми. Он больше не прикован к постели. У красного барона в 50 начинается новая жизнь.