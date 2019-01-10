Гонщик Карякин рассказал, что его багги едва не перевернулся на третьем этапе «Дакара»

Фото: Пресс-служба команды Snag Racing

Багги российского гонщика Сергея Карякина едва не перевернулся на третьем этапе ралли-марафона "Дакар". Об этом он написал на своей странице в Facebook. Карякин, представляющий команду Snag Racing, занял третье место на третьем этапе "Дакара" в зачете багги. В общем зачете он также занимает третье место. "Очень сложный и длинный сегодня был день — с песками, камнями и утомительным лиазоном, — написал Карякин. — Дюны были сложные, в некоторых местах на грани застревания. Но мы на финише и довольны сегодняшним результатом — продолжали ехать довольно аккуратно. Наш план и тактика не меняются — будем стараться совершать как можно меньше ошибок". "Мы сегодня чуть не перевернулись, — продолжил гонщик. — Входили в поворот в песке и уперлись во что-то плотное, возможно это был просто какой-то плотный слой песка — машину выставило на два колеса, но хорошо, что нам удалось резко повернуть налево и нажать полный газ. Один раз перегрелись (перегрев ремня) и останавливались — ждали пока мотор остынет. Это произошло, когда мы долго забирались в затяжную песчаную горку". "Однажды не с первого раза взяли контрольную точку. В общей сложности потеряли где-то 15 минут наверное", — заключил спортсмен. Карякин является чемпионом "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов.