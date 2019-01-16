«Дакар» уже не тот и становится всё хуже

Разговоры о том, что легендарному ралли-марафону "Дакар" пора возвращаться на историческую родину, в Африку, звучат давно и умолкать не собираются. Почему с этим предположением во многом стоит согласиться — в материале Сергея Смышляева

Очередное издание "Дакара" неумолимо движется к финишу: всего два этапа осталось до завершения борьбы за "бедуинов". И, к сожалению, в этом году вопросов к организаторам гонки накопилось гораздо больше, чем в предыдущие сезоны. Некогда величайшая гонка, захватывавшая добрую часть южноамериканского континента, сократилась до местечковых "покатушек" по территории одной страны — Перу — чего ранее в истории этого ралли-марафона не было никогда.

По слухам могло не получиться и этого, но нависшая над оргкомитетом угроза полной отмены обошла любителей автоспорта стороной. Но тревожный звонок всё больше и больше напоминает звон колокола — колокола в данном случае поминального. Что ждет "Дакар" в следующем году, сказать сложно, но то, что в условиях непрекращающегося экономического кризиса этот масштабный проект просто-напросто невыгоден большинству латиноамериканских стран, отрицать не стоит.

Может быть, эти слова полны излишнего пессимизма, но это мнение сложилось не на пустом месте.

Да, стоит отдать должное организаторам, которые всеми силами постарались сделать конфетку в не самых выгодных для того условиях, и во многом это им удалось. Ведь вряд ли хоть кто-то может утверждать, что "Дакар"-2019 получается незрелищным и не преподносит сюрпризов, но всё же хочется, чтобы сюрпризы эти были не искусно вставляемыми "палками в колеса".

Немало копий уже было сломано после дисквалификации пилота "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова , после которой в поддержку россиянина высказались не только его партнеры по команде, но и многие иностранные коллеги, сходившиеся во мнении, что наказание получилось не просто чрезмерным, а абсолютно несоответствующим степени тяжести нарушения. Но и этого было недостаточно.

То, что творится на "Дакаре" с протоколами, не поддается никакой критике, и не покидает ощущение, что кучка людей (дабы усложнить жизнь "КАМАЗ-мастер" и всеми правдами и неправдами сместить россиян с лидирующих позиций общего зачета) творит абсолютно всё, что им захочется, откровенно наплевав на регламент, чувство собственного достоинства и общественное мнение.

После дисквалификации Каргинова и снятия с гонки из-за технических проблем Айрата Мардеева "камазовцы" остались вдвоем. Эдуарду Николаеву Дмитрием Сотниковым пришлось немало поломать голову, разрабатывая идеальный вариант командной работы на последних этапах марафона. Но затем каким-то чудесным образом, без ведома спортсменов, поменялись стартовые таблицы 7-го этапа. "Ошибка в компьютерной системе", — извинились организаторы, но свою же оплошность так и не исправили.

"Загадка 28 минут", — ироничное название материала, посвященного сложившейся ситуации и опубликованного на сайте "КАМАЗ-мастер". Вспомнилось, как на "Шелковом пути" в ситуации намного более безобидной психанули "мазовцы", снявшись с гонки.

Все прекрасно понимают сложность "Дакара", являющегося настоящим испытанием для каждого участника, но когда к вызовам природы добавляются еще и всевозможные искусственные препятствия со стороны людей, чье предназначение должно быть кардинально противоположным, это уже, как говорится, "ни в какие ворота". Нас бьют, а мы крепчаем, но удовольствия от такого "Дакара" в разы меньше, чем доводилось испытывать раньше — когда в борьбу за "бедуина" не вмешивался посторонний человеческий фактор.