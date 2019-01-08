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Россияне победили в классе грузовиков на втором этапе ралли «Дакар» в Перу 

Мир24 6 часов назад
Фото: Zuma\TASS / xinhua
В Перу российская команда на «КамАЗе» выиграла второй этап многодневного марафона «Дакар» в зачете грузовиков, сообщает ТАСС. Экипаж «КамАЗ-мастер» с Эдуардом Николаевым во главе прошел участок в 342 км за 3 часа 47 минут 51 секунду.
Вторым к финишу пришел экипаж под руководством голландца Жерара де Роя на грузовике «Iveco», уступив россиянам 2 минуты 39 секунд. На третьем месте снова команда из России — экипаж «КамАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова.
В классе мотоциклов на втором этапе марафона победил Маттиас Уолнер, представляющий команду «Red Bull». Второе место занял Рикки Брабек на мотоцикле «Honda». Замыкает тройку испанец Хоан Барреда Борт, тоже из команды «Honda».
Напомним, что в Латинской Америке соревнуются и три экипажа на «МАЗах» из Беларуси. За рулем «МАЗов» — опытные спортсмены, имеющие в копилке «серебро» прошлого «Дакара».
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Автоспорт , Эдуард Николаев , Рикки Брабек , Дмитрий Сотников , Камаз , ИТАР-ТАСС
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