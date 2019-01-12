За что россиян выгнали с гонки «Дакар»

Зритель упал под колёса «КАМАЗу» — за это россиян выгнали с гонки

Болельщику здоровья. Но для спасения интриги в зачёте грузовиков он упал под «КАМАЗ» Каргинова как никогда вовремя.

После пятого этапа ралли-марафон «Дакар»-2019 команда «КАМАЗ-мастер» максимально уверенно лидировала в гонке: все конкуренты не выдержали конкуренции, ошиблись или сломались. Реальными претендентами на победу оставались только Эдуард Николаев Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов — однако экипаж последнего сняли с гонки после инцидента с участием зрителя.

Что случилось?

Протяженность спецучастков «Дакара» такова, что следить за безопасным размещением зрителей нереально. Люди стоят где попало — балансируя на тонкой грани между безопасностью и максимально близким соседством с гоночными машинами. На пятом этапе «Дакара» этот баланс был явно нарушен.

Группа из нескольких человек встала прямо в дюнах, пусть и в стороне от траектории, по которой ехало большинство участников. В итоге чуть по-другому решил преодолеть подъём Андрей Каргинов, который весь этап был вынужден ехать только на заднем приводе после поломки редуктора переднего моста. Каргинов устремился вправо — ровно туда, где стояли зрители. Люди, естественно, начали разбегаться, но один человек замешкался и упал — в итоге «КАМАЗ» Каргинова проехал по нему задним колесом. К счастью, мягкий песок смягчил последствия — зритель отделался переломом ребра. Каргинов вовсе не заметил, что на кого-то наехал. «Пилот не видел этого момента и о случившемся узнал только по приезду на бивуак», — говорится в заявлении «КАМАЗ-мастера».

За что наказали Каргинова?

Никто не обвиняет гонщика в самом факте наезда на зрителей. Они стояли в небезопасном месте и действовали непредсказуемо для экипажа, это признали и сами организаторы «Дакара». «На 279-м километре спецучастка 60-летний мужчина из Южной Африки наблюдал за гонкой в незащищённой и непредназначенной для зрителей зоне и был сбит грузовиком Андрея Каргинова.

Организаторы ралли напоминают о том, что общественность должна уважать специальные охзраняемые зоны для зрителей, созданные совместно с перуанскими организаторами и местными силами безопасности", — гласит официальное сообщение. Казалось бы, конец истории — болельщик сам виноват, при этом никто не погиб. Можем ехать дальше? Нет — судьи гонки постановили, что Каргинов был обязан остановиться: „Участник был исключён из ралли-марафона судейской комиссией из-за того, что он не остановился, чтобы помочь пострадавшему зрителю“.

Что говорят в команде?

Руководитель „КАМАЗ-мастера“ Владимир Чагин : „Машина весь день двигалась на заднем приводе, это чрезвычайно сложно на песчаных дюнах, тем не менее Андрей нашёл возможность продолжать движение, принимая нестандартные решения.

Очень большое число зрителей находится на трассе, особенно в опасных местах. Группа зрителей из пяти человек находилась на траектории движения грузовика. Четверо отбежали в сторону, а один споткнулся на зыбком песке и его нога попала под колёса грузовика. Андрей этого не видел, это был подъём, в лобовое стекло видно только небо и верхнюю часть горы. Андрей узнал об этом уже на бивуаке. Этот случай был рассмотрен спортивными комиссарами, и организаторы приняли решение о дисквалификации экипажа. Решение судей мы не можем опротестовать, только после финиша ралли. Такое решение мы вынуждены только принять и продолжить гонку тремя экипажами“.

Правы ли организаторы?

Ситуация пограничная. В регламенте „Дакара“ действительно есть пункт, обязывающий участников гонки останавливаться в случае инцидента с болельщиками. Но как судьи могут быть уверены, что экипаж Каргинова был в курсе случившегося? Да, зрители в последний момент разбегались в сторону, это печальная традиция ралли-рейдов, и никто каждый раз не будет убеждаться, что все успели отойти в сторону — если не почувствовали момент наезда. В данном случае, с рыхлым перуанским песком, Каргинов и компания запросто могли вообще не ощутить, что колесо задело болельщика. Ну а слова Чагина вы уже читали — про то, что на подъёме в стекло кабины видно лишь небо да верхняя часть дюны.

Интересно, на чём всё-таки основывалось решение организаторов. Возможно, у них есть записи из кабины грузовика или ещё какие-то свидетельства? Пока они не предоставлены, то не избавиться от ощущения, что на решение могла повлиять текущая расстановка сил в грузовом зачёте.

Впервые за последние годы „КАМАЗ-мастер“ по-настоящему доминирует в своём классе: давно откатились назад все экипажи „Ивеко“, включая же Роя и Вильягру, лишь на пару дней хватило Алеша Лопрайса, моментально сломался »Рено» Ван ден Бринка, откатился назад «МАЗ» Вязовича… Последней надеждой организаторов на интригу оставался «ЛИАЗ» Мацика, но и он в пятницу сломал подвеску. В общем, перспектива тройного камазовского подиума становилась всё более явной. Ну, как тут упустить возможность выбить хотя бы одного из лидеров? Нет, мы не собираемся продвигать теорию заговора о самоотверженном и сумасшедшем болельщике, который решил отправиться в больницу ради спасения интриги. Это, конечно, бред. Но не покидает ощущения, что если бы Каргинов и «КАМАЗ-мастер» находились в роли догоняющих, а не лидеров, то в воскресенье Андрей мог бы как ни в чём не бывало выйти на старт шестого этапа.

P. S. Эдуард Николаев продолжает лидировать в гонке с отрывом в 12 минут от Дмитрия Сотникова. Ставший теперь третьим Жерар де Рой проигрывает два часа.