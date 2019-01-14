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Появилось видео крушения мотовездехода Карякина на ралли «Дакар»
РИА Новости
5 часов назад
Комментарии
В интернете появилось видео крушения мотовездехода российского пилота
Сергея Карякина
на седьмом спецучастке ралли "Дакар".
Экипаж Карякина попал в аварию на 71-м километре спецучастка, его автомобиль получил серьезные повреждения.
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