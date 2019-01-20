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Команда Ferrari подписала контракт с сыном Шумахера 

Вести.Ru + ещё 13 10 часов назад
Фото: EPA
Итальянская команда "Формулы-1" Ferrari подписала контракт с 19-летним немецким гонщиком Миком Шумахером, который является сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
Как сообщил сам гонщик на своей странице в Twitter, он официально присоединился к академии итальянской конюшни. В прошлом сезоне Шумахер-младший стал чемпионом серии "Формула-3". В новом сезоне автогонщик будет выступать уже в "Формуле-2".
"Я в восторге от того, что стал частью команды Ferrari, — написал Мик. — Я сделаю все, чтобы осуществить свою мечту — попасть в "Формулу-1". Ferrari занимает большое место в моем сердце, а также в нашей семье".
Отметим, что Михаэль Шумахер в болиде Ferrari завоевал пять титулов подряд в период с 2000-го по 2004-й.
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Автоспорт , Михаэль Шумахер , Мик Шумахер , Ferrari
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