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5 знаменитых автодромов угрожают отказаться от Формулы-1 

Чемпионат.com + ещё 6 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Владелец Формулы-1 американская компания Liberty Media столкнулась с недовольством со стороны организаторов Гран-при серии, которые обещают уйти из Королевских гонок, если не будут удовлетворены их условия.
В числе недовольных организаторы этапов в Сильверстоуне, Монце, Барселоне, Хоккенхайме и Мехико. В минувший понедельник между ними состоялась встреча.
«Все недовольны. Идеи Liberty несостоятельны. До сих пор мы все были послушны и спокойны, но у нас есть большие опасения по поводу будущего спорта под руководством людей, которые управляют им сейчас», — сказал Стюарт Прингл, глава Гран-при Сильверстоуна и председатель ассоциации промоутеров Формулы-1.
Исполнительный директор Liberty Media Чейз Кэри подвергся критике за то, что Майами предлагается Гран-при Формулы-1 бесплатно. В то же время тот же Сильверстоун выплачивает серии £ 25 млн
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