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Мик Шумахер посетил выставку, посвящённую отцу 

Чемпионат.com + ещё 6 23 часа назад
Фото: Car.ru
Член гоночной Академии «Феррари», победитель Европейской Формулы-3 минувшего сезона Мик Шумахер посетил выставку, посвящённую его отцу. Фото с соответствующего мероприятия разместил сам молодой немец на своей официальной странице в «Инстаграме».
Выставка, посвящённая семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру открылась 3 января 2019 года, в день 50-летия Шумахера-старшего, в музее «Феррари» на базе в Маранелло.
Стоит отметить, что Шумахер-младший разместил целый ряд фотографий в одном посте, среди которых и совместное фото с другими членами гоночной Академии «Феррари», в том числе, с Робертом Шварцманом.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Мика Шумахера в социальной сети «Инстаграм».
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