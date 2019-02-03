Мик Шумахер пожаловался на появление в сети фейковых фотографий

Пилот гоночной Академии «Феррари» , победитель Европейской Формулы-3 сезона-2018 и сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер сообщил, что в интернете активно распространяются фейковые фото. На них якобы изображены он и его сестра Джина в период их детства. На одной из таких фотографий Михаэль Шумахер держит на руках ребёнка, одетого в комбинезон «Феррари». На другом фото отец Мика общается с чуть более взрослым мальчиком, на тот момент немец уже выступал за «Мерседес».

«Эти фотографии часто публикуются, так как предполагается, что на них мой отец запечатлён со мной. Хочу прояснить, на этих фотографиях не изображены ни я, ни моя сестра Джина. Я прошу прощения перед людьми, которые запечатлены на этих снимках. Я могу лишь обратиться к СМИ и попросить их удалить эти фотографии из своих архивов», — написал Мик Шумахер на своей странице в «Твиттере».

Соответствующий пост и фотографии, прикреплённые к нему, можно увидеть на официальной странице Мика Шумахера в «Твиттере».