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СМИ: Шумахер отметил Рождество с семьей на Мальорке 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: AP Photo / Silvia Izquierdo
Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер отметил Рождество и Новый год в кругу семьи в вилле на испанской Мальорке, сообщает немецкий журнал Bunte.
Как отмечается, немецкий гонщик и его семья покинули виллу в Женеве 20 декабря и на вертолете отправились на испанский курорт, где провели зимние каникулы, отметив Рождество, Новый год и день рождения Шумахера, которому 3 января исполнилось 50 лет. По данным издания, такая поездка может означать, что Шумахер идет на поправку.
В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера. Информации о состоянии здоровья Шумахера поступает крайне мало, и она противоречива.
В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.
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Автоспорт , Михаэль Шумахер
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