В Москве состоится выставка Motorsport Expo 2019

Это мероприятие становится ежегодным форумом, который объединяет любителей, специалистов и профессионалов в области автоспорта.

Выставка будет проходить в Москве 9 и 10 марта 2019 года. На выставке будет представлена одна из гоночных машин команды «КамАЗ-Мастер», коллектива, который в начале наступившего года в очередной раз одержал блестящую победу на ралли Дакар.

SMP Racing, известная автоспортивная программа России, покажет в Экспоцентре свою технику. На выставке можно будет увидеть отечественный прототип BR1.

Среди экспонатов можно будет увидеть и дроны-беспилотники. Будет выделен небольшой полигон, где можно будет посмотреть на гонки таких машин. Кроме этого в рамках специальной программы, пройдут соревнования радиоуправляемых моделей. В этих состязаниях могут принять участие и гости Motorsport Expo 2019.

В программе форума запланирован и аукцион, на котором будут реализованы спортивные атрибуты известных личностей в мире автогонок. Аукцион будет носить благотворительный характер. Все средства, вырученные на этом мероприятии, поступят на счет организации, которая помогает детям больным онкологией.