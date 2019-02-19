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Порно-видео чемпиона «Формулы-1» слили в Сеть 

Дни.ру + ещё 3 1 час назад
Хакеры украли ролик с постельными играми гонщика Льюиса Хэмилтона и певицы Николь Шерзингер. Они выложили видео в интернет.
Предположительно, ролик интимного содержания был снял в 2015 году. В нем Хэмилтон и Шерзингер предаются любовным утехам в постели.
Запечатленное на мобильный телефон видео произвело в Сети фурор, быстро став популярным. Оно собрало около 300 тысяч просмотров, сообщает Пятый канал.
Льюис Хэмилтон — британский гонщик, пятикратный чемпион "Формулы-1". Он несколько раз сходился и расходился с Николь Шерзингер, известной по группе Pussycat Dolls. Последнее знаменитостей расставание произошло как раз в 2015 году.
Как писали "Дни.ру", осенью прошлого года жертвой хакеров стала американская поп-исполнительница Рианна. Они разместили откровенные фотографии певицы в Сети. Артистка позировала полностью обнаженной в музыкальной студии.
Отметим, что звезды нередко становятся жертвами хакеров. Ранее злоумышленники распространили снимки 22-летней американской модели Кендалл Дженнер, запечатленной на берегу океана. Кадры были сделаны профессиональным фотографом и должны были войти в книгу Рассела Джеймса Angels 2018 Collector's Edition. От действий киберпреступников пострадали Дженнифер Лоуренс, Роуз Макгоуэн и даже член монаршей семьи Меган Маркл.
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Автоспорт , Видео , Дженнифер Лоуренс , Роуз Макгоуэн , Кендалл Дженнер , Николь Шерзингер , Льюис Хэмилтон
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