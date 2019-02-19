Порно-видео чемпиона «Формулы-1» слили в Сеть

Предположительно, ролик интимного содержания был снял в 2015 году. В нем Хэмилтон и Шерзингер предаются любовным утехам в постели.

Запечатленное на мобильный телефон видео произвело в Сети фурор, быстро став популярным. Оно собрало около 300 тысяч просмотров, сообщает Пятый канал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton) 23 Дек 2018 в 1:39 PST Льюис Хэмилтон — британский гонщик, пятикратный чемпион "Формулы-1". Он несколько раз сходился и расходился с Николь Шерзингер, известной по группе Pussycat Dolls. Последнее знаменитостей расставание произошло как раз в 2015 году.

Как писали "Дни.ру", осенью прошлого года жертвой хакеров стала американская поп-исполнительница Рианна. Они разместили откровенные фотографии певицы в Сети. Артистка позировала полностью обнаженной в музыкальной студии.