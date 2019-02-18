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СМИ: Сироткин может вернуться в «Формулу-1» 

RT на русском + ещё 10 6 часов назад
Фото: Reuters
Российский гонщик Сергей Сироткин близок к подписанию контракта с «Renault», однако речь идёт о роли тестового пилота.
По информации GP Today, россиянин Сергей Сироткин может стать тест-пилотом команды «Формулы-1» «Renault».
В прошлом сезоне гонщик выступал за «Williams» в роли стартового пилота. За чемпионат ему удалось набрать одно очко, что не позволило подняться выше последнего места в итоговом зачёте.
Ранее сообщалось, что Williams пропустит первый день тестов «Формулы-1» из-за неготовности нового болида.
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