СМИ: Сироткин может вернуться в «Формулу-1»

Российский гонщик Сергей Сироткин близок к подписанию контракта с «Renault», однако речь идёт о роли тестового пилота.

По информации GP Today, россиянин Сергей Сироткин может стать тест-пилотом команды «Формулы-1» «Renault».

В прошлом сезоне гонщик выступал за «Williams» в роли стартового пилота. За чемпионат ему удалось набрать одно очко, что не позволило подняться выше последнего места в итоговом зачёте.

Ранее сообщалось, что Williams пропустит первый день тестов «Формулы-1» из-за неготовности нового болида.