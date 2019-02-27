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Мик Шумахер выступит на тестах новичков за рулем Alfa Romeo 

Car.ru + ещё 8 27 февраля 2019
Фото: Car.ru
В начале апреля этого года, на трассе Сахир в Бахрейне состоятся тестовые заезды новичков. Руководитель команды Alfa Romeo, Фредерик Вассер, не исключил такой возможности, что за рулем болида Alfa Romeo, мы увидим сына легендарного чемпиона.
Мик Шумахер, возможно, появится в Бахрейне. С января 2019 года он включен в программу поддержки Ferrari. Исходя из этого, было бы очень логичным, если бы молодой немецкий пилот выступил в составе Alfa Romeo. Эта команда считается молодежным составом Ferrari.
Руководитель гоночной команды Alfa Romeo, подтвердил, что контакты с Ferrari по этому вопросу идут полным ходом. Руководителю Alfa Romeo очень часто задают вопрос о готовности Мика Шумахера к выступлению в F1. Фредерик Вассер заявил, что молодой талантливый немецкий пилот, безусловно, готов выступить в тестовых заездах новичков. Остальные перспективы относительно гонщика можно обсуждать только после тестов в Бахрейне. И то, только в том случае, если Мик Шумахер действительно примет в них участие.
Дебют молодого 19-летнего пилота за рулем болида F1, событие интересное и в то же время ожидаемое. Для самого гонщика, это также будет очень важным событием. Безусловно Мик хотел бы заявить громко о себе. А не только быть сыном многократного чемпиона мира F1.
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Автоспорт , Фредерик Вассер , Мик Шумахер , Ferrari
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