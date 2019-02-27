Мик Шумахер выступит на тестах новичков за рулем Alfa Romeo

В начале апреля этого года, на трассе Сахир в Бахрейне состоятся тестовые заезды новичков. Руководитель команды Alfa Romeo, Фредерик Вассер , не исключил такой возможности, что за рулем болида Alfa Romeo, мы увидим сына легендарного чемпиона.

Мик Шумахер , возможно, появится в Бахрейне. С января 2019 года он включен в программу поддержки Ferrari . Исходя из этого, было бы очень логичным, если бы молодой немецкий пилот выступил в составе Alfa Romeo. Эта команда считается молодежным составом Ferrari.

Руководитель гоночной команды Alfa Romeo, подтвердил, что контакты с Ferrari по этому вопросу идут полным ходом. Руководителю Alfa Romeo очень часто задают вопрос о готовности Мика Шумахера к выступлению в F1. Фредерик Вассер заявил, что молодой талантливый немецкий пилот, безусловно, готов выступить в тестовых заездах новичков. Остальные перспективы относительно гонщика можно обсуждать только после тестов в Бахрейне. И то, только в том случае, если Мик Шумахер действительно примет в них участие.

Дебют молодого 19-летнего пилота за рулем болида F1, событие интересное и в то же время ожидаемое. Для самого гонщика, это также будет очень важным событием. Безусловно Мик хотел бы заявить громко о себе. А не только быть сыном многократного чемпиона мира F1.