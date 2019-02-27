Фернандо Алонсо стал послом «Макларена»

Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо стал послом команды "Макларен" с долгосрочным соглашением, сообщается на сайте британской "конюшни".

Алонсо, выступавший за "Макларен" на протяжении четырех последних лет, будет помогать британской команде консультировать гонщиков и инженеров команды. Также 37-летний испанский автогонщик примет участие в тестах для помощи в развитии и разработке болидов "Макларена".

"Стать послом "Макларена" — это настоящая честь. Это особая команда, и несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись в последнее время, она останется таковой. Я говорил еще до того, как завершил выступления в "Формуле-1" в прошлом году, что я останусь с "Макларен" на долгое время. Поэтому я рад этой новой роли и тому, что я останусь в тесном контакте с командой, которую я считаю своим духовным домом", — сказал Алонсо.

Алонсо, покинувший "Королевские гонки" по окончании сезона-2018, дважды выигрывал чемпионат серии "Формулы-1" в 2005 и 2006 годах. В прошедшем сезоне 37-летний испанский автогонщик занял 11-е место в общем зачете пилотов.