Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фернандо Алонсо стал послом «Макларена» 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: AFP 2019 / ANDREJ ISAKOVIC
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо стал послом команды "Макларен" с долгосрочным соглашением, сообщается на сайте британской "конюшни".
Алонсо, выступавший за "Макларен" на протяжении четырех последних лет, будет помогать британской команде консультировать гонщиков и инженеров команды. Также 37-летний испанский автогонщик примет участие в тестах для помощи в развитии и разработке болидов "Макларена".
"Стать послом "Макларена" — это настоящая честь. Это особая команда, и несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись в последнее время, она останется таковой. Я говорил еще до того, как завершил выступления в "Формуле-1" в прошлом году, что я останусь с "Макларен" на долгое время. Поэтому я рад этой новой роли и тому, что я останусь в тесном контакте с командой, которую я считаю своим духовным домом", — сказал Алонсо.
Алонсо, покинувший "Королевские гонки" по окончании сезона-2018, дважды выигрывал чемпионат серии "Формулы-1" в 2005 и 2006 годах. В прошедшем сезоне 37-летний испанский автогонщик занял 11-е место в общем зачете пилотов.
Последние новости
"Убить всех на Земле". Как солдаты США сворачивают на тропу террора Россияне пересаживаются с водки в автомобили Муж Поклонской отреагировал на призыв выдать ее Украине
Комментарии
Автоспорт , Фернандо Алонсо
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Американец увидел турнир MMA в России и «обезумел»
MMA
Хабиба подняли на смех в Сети
MMA
Порнозвезде пришлось менять грудь после матча с Овечкиным
Хоккей
Нурмагомедов пригрозил властям народными волнениями
MMA
Хоккеисты устроили драку на глазах у Лукашенко
Хоккей
Российский боец ММА погиб в перестрелке
MMA
Макгрегор назвал причину поражения от Нурмагомедова
MMA
Кержакова объявили в «розыск»
Футбол
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение