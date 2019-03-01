Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Михаэль Шумахер впервые после получения травмы был замечен посторонними 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер впервые был замечен посторонними людьми после тяжелой травмы, полученной им в декабре 2013 года.
Как сообщает Bunte, жителей Мальорки привлек внимание вертолет, который прилетел на виллу Шумахеров стоимостью 30 миллионов евро.
Очевидцы утверждают, что на этом вертолете на остров прилетела семья Шумахера, включая Михаэля, которого увидели среди пассажиров.
Это первый случай, когда посторонние видели его с 2013 года. Семья и представители Шумахера не комментируют его появление на Мальорке. Неизвестно, остался ли Шумахер на вилле или вернулся домой в Швейцарию.
Спорт-Экспресс: последние новости
Алонсо прибыл на предсезонные тесты в Барселоне Сироткин стал резервным пилотом "Рено" Джоди Эггинтон: "Квят мотивирован, он как фанатик"
Автоспорт , Видео , Михаэль Шумахер
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
«Вы убили девочку»: Медведева стала врагом России
Фигурное катание Статьи
Массовое «убийство»: Кому нужна такая Медведева?
Фигурное катание Статьи
После ЧМ по футболу не досчитались миллионов
Футбол
Американец увидел турнир MMA в России и «обезумел»
MMA
Хабиба подняли на смех в Сети
MMA
Спортсмены пожаловались на воду на Универсиаде
Зимние виды спорта
Остановилось сердце? Загадочная смерть бойца
MMA Статьи
«Вы меня убили»: Туктамышева о непопадании в сборную
Фигурное катание Статьи
Футболист «Ливерпуля» забил пяткой с 11 метров
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение