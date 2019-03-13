Квят 2.0. Чего ожидать от россиянина, вернувшегося в Формулу-1?

После года на скамейке запасных Даниил Квят возвращается в Формулу-1 — и впервые в карьере станет лидером команды.

В ближайший уик-энд Даниил Квят проведёт свою первую с октября 2017 года гонку Формулы-1 — россиянин возвращается в «Торо Россо» и впервые должен примерить на себя роль первого номера команды. Чего ждать от Даниила и воспользуется ли он своим новым шансом?

Теперь — лидер

Квят пришёл в Формулу-1 в 2014 году и в команде всегда был вторым, более молодым и менее опытным, гонщиком — сначала при Верне в «Торо Россо», затем — при Риккардо в «Ред Булл». Да, вернувшись в «Торо Россо», Даниил был как бы на равных с Карлосом Сайнсом, но, учитывая кризис доверия у руководства, назвать россиянина лидером команды было сложно. Теперь именно Квят — старший и более опытный пилот «Торо Россо», у которого Александеру Албону предстоит учиться.

Было бы наивно ожидать, что Квят буквально на каждом этапе будет быстрее Албона, как, например, Алонсо весь сезон-2018 переигрывал Вандорна. Александер — очень сильный пилот, у которого ещё год назад не было денег на продолжение карьеры и лишь щедрое предложение DAMS позволило Албону поехать в Формуле-2. Но он отлично проявил себя на первых этапах, получил контракт на весь сезон и теперь готовится к дебюту в Формуле-1. Тем не менее, мы вправе ожидать, что по большей части сезона Квят окажется сильнее, а команда будет равняться на него.

Стал крепче и опытнее

На протяжении всей карьеры вплоть до конца сезона-2017 Даниил Квят находился в системе «Ред Булл» — с австрийцами он стал чемпионом GP3 и побеждал в Формуле-3, с ними же дебютировал в Формуле-1 и поднимался на подиум. Поэтому неудивительно, что отчисление из команды в 2016-м стало для 22-летнего (на тот момент) парня серьёзным ударом. Оправиться от него было трудно — чуть ли не в каждой гонке после возвращения в «Торо Россо» Квят пытался превзойти самого себя и доказать, что весь мир неправ, что в итоге выливалось в необязательные аварии, ошибки на первых кругах и столкновения с Сайнсом.

Сейчас Квяту 24, у него за плечами целый год работы в «Феррари» — пусть не на настоящей машине, но среди опытнейших инженеров с совершенно иной корпоративной культурой и подходом к работе. Это время дало Даниилу не только новый опыт, но и возможность перезарядить батареи и взглянуть на Формулу-1 и работу в ней со стороны — очень полезная вещь в мире, где на счету каждая секунда. Всё это говорит о том, что в этом году мы увидим другого Квята — более спокойного и уверенного в себе. Возможно, мы не увидим той «Торпеды», от которой в Шанхае шарахнулся Феттель, но и ошибок на пустом месте быть не должно — или хотя бы их число сойдёт к статистическому минимуму.

Машина смотрится неплохо

На предсезонных тестах в Барселоне «Торо Россо» смотрелась многообещающе — в иные дни Квят и Албон красовались на верхних строчках протоколов, а по общему числу кругов команда уступила лишь «Мерседесу» и «Феррари». Это будет уже второй сезон сотрудничества «Торо Россо» и «Хонды», и с этой точки зрения инженерам будет проще — они уже довольно неплохо изучили японские моторы. Кроме того, не лишним станет и сотрудничество с «Ред Булл», у которого Фаэнца заимствует большее число компонентов, чем в прошлом сезоне.

«Каждый раз, когда я выезжал на трассу, я чувствовал, что мы в хорошей форме. Насколько эта форма хороша — покажет время, — отметил Квят накануне Гран-при Австралии. — Я впервые работал с «Хондой», и всё прошло гладко. Они изо всех сил работают, но нужно подождать хотя бы пару гонок, чтобы оценить эффективность силовой установки. Тем не менее, у команды позитивный настрой, мы хорошо подготовились на тестах и готовы к Мельбурну».

Чего же ждать?

Квят всегда был быстрым пилотом, проблемы же возникали тогда, когда россиянину не удавалось показать эту скорость на деле. Теперь у него больше опыта, на него ориентируется команда — это должно помочь Даниилу стать стабильнее и вернуть утраченную в 2017 году уверенность. Возвращения на подиум ждать рано — «Торо Россо» не был там уже более десяти лет (со времён победы Феттеля в Монце-2008), тем не менее в Фаэнце всерьёз рассчитывают регулярно набирать очки — если машина не подведёт. Исходя из результатов тестов, пелотон делится на три части — топ-команды, середняки и «Уильямс», и, судя по всему, каждый из представителей средней группы имеет те или иные шансы на выход в третий сегмент. Впрочем, даже если «Торо Россо» не сможет часто выходить в Q3, у Квята будут шансы на шестой-седьмой ряд стартового поля и старт на более выгодных для первого отрезка жёстких шинах. Дальше уже всё будет зависеть от машины, стратегии и самого Даниила.