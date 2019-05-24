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Хэмилтон стал лучшим и во второй практике Гран-при Монако 

Вести.Ru + ещё 26 9 часов назад
Фото: EPA
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу и во второй свободной практике этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Монако. Он проехал лучший круг за 1 минуту 11,118 секунды​​​. Вторым стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас (+0,081).
Третье время показал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель (+0,763). Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso стал 14-м (+1.459), зато его партнер по команде Александер Албон из Таиланда замкнул первую пятерку (+0,913).
Третья свободная практика, а также квалификация Гран-при Монако пройдут в субботу, 25 мая.
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