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Участники «Ралли мира» сделали остановку в Сан-Марино 

ТАСС 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Колонна с участниками международного автопробега "Ралли мира — 2019" совершила остановку в Сан-Марино. Об этом сообщается в релизе, который оказался в распоряжении ТАСС.
Международный марафон "Ралли мира" — ежегодное мировое событие в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Финиш автопробега состоится 6 июня в Санкт-Петербурге на площадке форума. "Ралли мира" проходит в третий раз, если в 2017 и 2018 годах участники соревновались на ретро-автомобилях, то в этот раз на старт вышли электромобили.
Участников "Ралли мира — 2019" встретил министр по территории, охране окружающей среды и туризму республики Сан-Марино Аугусто Микелотти.
"Ралли мира" — это потрясающая идея, это даже не гонка, это настоящее путешествие в будущее, машины автопробега автономны и экологичны. У туризма есть много сторон, мы, в свою очередь, хотим показать, что Сан-Марино поддерживает инновации в сфере экологии. Автомобили пересекают всю Европу, чтобы в конечном итоге приехать в Россию, это несомненно имеет важное значение", — сказал Микелотти.
"Несмотря на то, что Россия находится за пределами ЕС, эта страна, так же как и мы, является независимым государством. Пару месяцев назад дружба между нашими странами началась с визита главы МИД России Сергея Лаврова. Мы очень ценим наши договоренности по расширению финансового и экономического сотрудничества, а также связей в области сельского хозяйства и туризма", — добавил Микелотти.
В ходе международного автопробега "Ралли мира — 2019" планируется подписать меморандум о сотрудничестве между ИЦ "Сколково" и холдинговой компанией Open Planet Technologies, мероприятие пройдет в рамках деловой программы ПМЭФ. Стороны в присутствии официального представителя республики зафиксируют свои договоренности о проведении в Сан-Марино мероприятий, связанных с IT-технологиями, экологией и инновационными проектами.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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Комментарии
Автоспорт , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС
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