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Во время одной из самых опасных гонок в мире вновь погиб спортсмен 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: © AP Photo / Matt York
27-летний мотогонщик Дейли Мэтисон погиб во время заезда на TT Isle of Man в Великобритании. Об этом сообщает Motorsport.
Мэтисон участвовал в гонке на 60,7 километра. В начале третьего круга он попал в аварию, в которой получил смертельные травмы. После этого заезд был прекращен, ее победителем был признан англичанин Питер Хикман. Мэтисон участвовал в TT Isle of Man с 2014 года.
После объявления о смерти гонщика в его Twitter-аккаунте появился пост, написанный супругой Натали. Он выложила фотографию мужа с подпись: «Это не то, что я бы хотела написать, но что поделать… Дейли сейчас спит и видит сны. Это все, что я могу сказать сейчас. Последняя фотография моего мужа при жизни была сделана, когда он был так счастлив и так горд тем, что он участвует в гонках».
Isle of Man проводится с 1907 года и считается одной из самых опасных гонок в мире. Так, в 2018 году здесь погибли два гонщика. Годом ранее в смертельные аварии попали еще трое спортсменов. Всего же гонка унесла жизни 259 гонщиков.
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