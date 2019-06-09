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Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят — десятый 

RT на русском + ещё 41 16 часов назад
Фото: Reuters
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место в гонке седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
Пятикратный чемпион мира пересёк финишную вторым, однако из-за пятисекундного штрафа финишировавшего первым немца Себастьяна Феттеля из Ferrari, стал победителем гонки. Четырёхкратный чемпион был наказан за опасный пилотаж в борьбе с Хэмилтоном на 48-м круге.
Тройку призёров замкнул ещё один пилот Ferrari, монегаск Шарль Леклер.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят, стартовавший с 12-й позиции сумел финишировать в очковой зоне, заняв 10-е место.
Ранее сообщалось, что Феттель опроверг слухи о скором уходе из «Формулы-1».
RT на русском: последние новости
Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят — десятый Леклер показал лучшее время на второй практике Гран-при Канады, Квят — 15-е Феттель опроверг слухи о скором уходе из «Формулы-1»
Автоспорт , Себастьян Феттель , Шарль Леклер , Льюис Хэмилтон , Даниил Квят , Ferrari
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