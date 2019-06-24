В Ирландии на гоночных соревнованиях погиб пилот

В Ирландии стартовала старейшая раллийная гонка страны Donegal International Rally, сообщает "Советский спорт".

Турнир был омрачен трагедией. На 15 участке трассы один из опытных гонщиков страны Келли Манус не справился с управлением. Его автомобиль пробил изгородь и вылетел с трассы.

В результате инцидента спортсмен получил несовместимые с жизнью повреждения. Штурман пилота Донэл Баррет также получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.

В связи с трагическим событием, организаторы Donegal International Rally решили приостановить турнир.

На счету Мануса три победы в ирландском ралли, а также несколько первых мест в чемпионате странны.

Пока полиция не может назвать официальную причину аварии. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что 17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму.