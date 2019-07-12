Скандальный спонсор оскорбил команду Ф-1 и ушёл. Но потом передумал

Титульный спонсор «Хааса» разорвал контракт, обозвав их машину молоковозом. Против принявшего решение организовали переворот.

На неделе перед Гран-при Великобритании компания Rich Energy — титульный спонсор «Хааса» — заявила о расторжении контракта с командой. По словам исполнительного директора Rich Energy Уильяма Стори, компания рассчитывала бороться с «Ред Булл» и осталась недовольна сотрудничеством с американцами. Однако вскоре Rich Energy опровергла собственный твит, заявив, что мнение Стори отличается от позиции инвесторов. В Сильверстоуне «Хаасы» выступят в традиционной для себя чёрно-золотой ливрее, но что будет дальше?

Rich Energy приходит и уходит. И возвращается

Всё началось в среду, когда в официальном «твиттере» Rich Energy появилась следующая запись: «Наш контракт с „Хаасом“ разорван в связи с неудовлетворительными выступлениями. Мы рассчитывали бороться с „Ред Булл“, и проигрыш „Уильямсу“ в Австрии неприемлем. Вместе с этим политика и политкорректность Формулы-1 мешают нашему бизнесу. Желаем команде всего наилучшего». Нельзя сказать, что это заявление стало таким уж шоком, хотя и прозвучало оно весьма неожиданно. О компании Rich Energy вообще мало кто слышал до появления в Формуле-1. Она производит энергетические напитки, но в магазинах их никто не видел.

По словам Уильяма Стори, Rich Energy — премиальный бренд, а потому банки с напитком есть только в эксклюзивных местах — пятизвёздочных отелях и дорогих ресторанах. Доказательств тому, впрочем, нет. Единственный реальный способ приобрести Rich Energy — купить коробку на Amazon.

Зарубежные журналисты заказали такую упаковку — и заявили, что вкус у напитка так себе. Недавно у Rich Energy начались куда более серьёзные проблемы — суд постановил, что логотип компании нарушает интеллектуальные права Whyte Bikes, производителя велосипедов. И мало того что логотип оказался по факту украден, так ещё и сам Стори пытался сделать всё, чтобы ввести суд в заблуждение и оправдаться. Итог — запрет на использование логотипа (с машин «Хаас» они уже пропали) и штраф в пользу Whyte Bikes.

В паддоке к Rich Energy изначально относились очень осторожно, а после поражения в суде репутация компании в Формуле-1 оказалась совсем уничтожена. Твит о разрыве с «Хаасом» тоже не стал большим сюрпризом — мало кто рассчитывал, что у Rich Energy достаточно финансов, чтобы задержаться в «Больших призах» надолго. Зато куда удивительнее другое: уже на следующий день представители Rich Energy заявили, что рассчитывают сохранить отношения с «Хаасом», а тот твит был написан Уильямом Стори, с которым другие инвесторы не согласны.

Кто такой Уильям Стори?

Формула-1 услышала о Уильяме Стори в 2018 году, когда Rich Energy пыталась купить «Форс Индия». Команда в итоге перешла к Лоуренсу Строллу и превратилась в «Рейсинг Пойнт», а Стори отправился к «Уильямсу» — но в Гроуве договориться не удалось. В конце концов в феврале этого года команда «Хаас» объявила, что Rich Energy станет её титульным спонсором в сезоне-2019. Уже тогда Стори задавали непростые вопросы о его компании, но тот уверенно отметал все сомнения. «Не верить в существование Rich Energy — это всё равно что не верить в высадку на Луне, — говорил он тогда. — Мы уверены, что наш бренд лучше, чем Red Bull, и во многих гонках сезона мы их победим». Если добавить сюда эксцентричную внешность Стори, нет ничего удивительного в том, что доверия к бизнесмену в паддоке было немного. В то же время в «Хаасе» подчёркивали, что уверены в своём партнёре и нет никаких поводов для сомнений. Но сомнений стало только больше, когда выяснилось, что на конец 2017 года на счетах Rich Energy было всего лишь £ 581 — чуть менее восьмисот долларов. Годом ранее на счетах компании было ещё меньше денег — £ 103. А затем появилось решение суда, запретившего Rich Energy использовать логотип. Теперь вообще мало кто верил, что Rich Energy — солидная компания, с которой можно вести дела. Но «Хаас» продолжал настаивать, что всё в порядке. И даже после твита о расторжении контракта, представители «Хааса» опровергли разрыв. «Сделка не разорвана — у Уильяма нет полномочий для этого, — цитирует своего источника Motorsport. — Инвесторы пытаются разгрести этот бардак, но бизнес идёт по-прежнему». История исчерпана? Как бы не так!

Когда от оленя остались только рога

В четверг британский таблоид Sun сумел пообщаться со Стори — и тот снова заявил о разрыве контракта с «Хаасом». «Это неприятное, но логичное решение, — сказал он. — В „Хаасе“ работают приятные люди, но машина отстаёт. Наш продукт превосходит Red Bull, а быть словно молоковоз в конце стартовой решётки — кошмар для нас. Конец истории». Всё стало ещё запутаннее, когда в тот же день голландские журналисты сообщили, что Стори уволен из Rich Energy.

Однако сам Стори так не считает — в своём «твиттере» он написал, что «бунт миноритарных акционеров провалился». По словам Стори, он по-прежнему сохраняет полный контроль над компанией и обладает поддержкой «всех ключевых акционеров». Правда, сейчас этого твита уже нет — как и других в аккаунте Стори. Параллельно появилась информация о том, что Rich Energy не выплатили в положенный срок предписанную судом компенсацию Whyte Bikes. Речь, к слову, идёт о сумме в £ 35 тыс. — копейки, по меркам Формулы-1. Кроме того, в начале июля Rich Energy подала заявку на регистрацию нового логотипа — если раньше на нём было стилизованное изображение оленя, то теперь от него остались только рога… Что будет дальше с компанией Rich Energy, неясно — невозможно понять даже кто в ней главный. Неясно, получил ли «Хаас» положенные по контракту суммы. Пока команда в безопасности, но сложно представить, что столь опытный бизнесмен, как Джин Хаас, согласился на сделку со столь сомнительным партнёром. Так что есть вероятность, что эта история ещё не окончена.