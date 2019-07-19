Гонщик Карякин организует соревнования для ребят из детских домов

Российский гонщик Сергей Карякин , победитель ралли-марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов, планирует организовать гоночную серию для талантливых ребят из детских домов Свердловской области и наградить победителя участием в профессиональных соревнованиях. Об этом он сообщил журналистам в пятницу в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Мы сделали детскую мотошколу, мы ездим по детским домам Свердловской области, учим ребят кататься на технике, и у нас в дальнейшем есть план провести гоночную серию для ребят из детских домов и выбрать лучшего. В идеале, если нам позволит наше правовое поле, подарить ему гоночный сезон", — сказал Карякин.

По его словам, победитель получит необходимую технику и поддержку в медиапространстве. Таким образом гонщик рассчитывает показать, что подобный спорт в России не должен быть "прерогативой богатых людей".

"То есть наша идея в том, чтобы дать талантливым ребятам возможность участвовать в гонках и еще раз показать, что это возможно, что если есть стремление и желание, то можно добиться всего", — пояснил Карякин.

Он уточнил, что соревнования пройдут не в этом году, так как их организация требует решения правовых вопросов.