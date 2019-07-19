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Гонщик Карякин организует соревнования для ребят из детских домов 

ТАСС + ещё 4 21 час назад
Фото: личный архив спортсмена
Российский гонщик Сергей Карякин, победитель ралли-марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов, планирует организовать гоночную серию для талантливых ребят из детских домов Свердловской области и наградить победителя участием в профессиональных соревнованиях. Об этом он сообщил журналистам в пятницу в Уральском региональном информационном центре ТАСС.
"Мы сделали детскую мотошколу, мы ездим по детским домам Свердловской области, учим ребят кататься на технике, и у нас в дальнейшем есть план провести гоночную серию для ребят из детских домов и выбрать лучшего. В идеале, если нам позволит наше правовое поле, подарить ему гоночный сезон", — сказал Карякин.
По его словам, победитель получит необходимую технику и поддержку в медиапространстве. Таким образом гонщик рассчитывает показать, что подобный спорт в России не должен быть "прерогативой богатых людей".
"То есть наша идея в том, чтобы дать талантливым ребятам возможность участвовать в гонках и еще раз показать, что это возможно, что если есть стремление и желание, то можно добиться всего", — пояснил Карякин.
Он уточнил, что соревнования пройдут не в этом году, так как их организация требует решения правовых вопросов.
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Автоспорт , Сергей Карякин
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