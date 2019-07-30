Квят показал фото новорожденной дочери

Пилот "Торо Россо" россиянин Даниил Квят поделился фото новорожденной дочери в инстаграме, сообщает Sportbox.

Девочка родилась в день, когда гонщик стал третьим в Гран-при Германии.

© инстаграм Даниила Квята

В гонке в Хоккенхайме 25-летний пилот уступил голландцу Максу Ферстаппену и немцу Себастьяну Феттелю . Для Квята попадание на подиум Формулы-1 стало третьим за всю карьеру.

Мать новорожденной девочки, Келли Пике, является дочерью трехкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике

Сообщается, что пара так и не определилась с именем дочери.