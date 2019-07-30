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Появились подробности о состоянии Шумахера 

Рамблер + ещё 14 8 минут назад
Состояние семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера значительно улучшилось. Об этом рассказал президент Международной автомобильной федерации (FIA) и друг семьи Жан Тодт, передает РИА «Новости».
По словам Тодта, Шумахер «делает успехи в своем выздоровлении». Он рассказал, что бывший гонщик любит смотреть «Формулу-1» по телевизору, и однажды они смотрели гонку вместе.
«Конечно, наша дружба не может быть такой же, как раньше, просто потому, что больше нет такого же общения, как раньше», — отметил Тодт.
По словам президента FIA, о Шумахере хорошо заботятся, вся его семья мыслит позитивно, несмотря на обстоятельства.
В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Гонщик впал в кому, почти через год он пришел в себя, и с тех пор проходит длинный курс реабилитации. Семья чемпиона не делает официальных заявлений о его состоянии здоровья. В декабре 2018 года СМИ сообщали, что состояние Шумахера значительно улучшилось, он больше не прикован к постели и ему не требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.
Комментарии3
Автоспорт , Видео , Жан Тодт , Михаэль Шумахер , РИА Новости
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