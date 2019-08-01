Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Торо Россо» поздравил Квята с рождением дочери 

Газета.Ru + ещё 22 1 августа 2019
Фото: Reuters
Итальянская команда Формулы-1 "Торо Россо" поздравила российского пилота Даниила Квята с днем рождения дочери, сообщает "Чемпионат.com".
Девочка родилась 27 июля — в день, когда гонщик смог занять третье место в Гран-при Германии.
Матерью ребенка является Келли Пике — дочь трехкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике, с которой Квят встречается с 2016 года.
Поздравление с рождением дочери поступили россиянину от сотрудницы "Торро Россо" Екатерины Касаткиной. Она вручила пилоту команды пакет с различными подарками, поздравив его таким образом от лица "Торо Россо".
Перед тем, как открыть подарок, Квят пошутил, что внутри лежит миллион долларов. Однако итальянская команда вручила гонщику фирменный комбинезон "Торо Россо" и мягкую игрушку.
В конце россиянин поблагодарил всех членов итальянской команды с успешным уик-эндом в Хоккенхайме.
Ранее сообщалось, что стало известно имя новорожденной дочери Квята.
Газета.Ru: последние новости
Известны подробности о состоянии здоровья Шумахера Стало известно имя новорожденной дочери Квята В Госдуме прокомментировали успех Квята на Гран-при Германии
Комментарии
Автоспорт , Нельсон Пике , Даниил Квят , Чемпионат.com
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянину не дадут золото Олимпиады. И это правильно2
Месси получил дисквалификацию на 3 месяца
Мбаппе извинился за слова об уходе из «ПСЖ»
Нурмагомедов продлил контракт со своим менеджером
Воллмер завершила карьеру
Видео
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение