«Торо Россо» поздравил Квята с рождением дочери

Итальянская команда Формулы-1 "Торо Россо" поздравила российского пилота Даниила Квята с днем рождения дочери, сообщает "Чемпионат.com".

Девочка родилась 27 июля — в день, когда гонщик смог занять третье место в Гран-при Германии.

Матерью ребенка является Келли Пике — дочь трехкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике , с которой Квят встречается с 2016 года.

Поздравление с рождением дочери поступили россиянину от сотрудницы "Торро Россо" Екатерины Касаткиной. Она вручила пилоту команды пакет с различными подарками, поздравив его таким образом от лица "Торо Россо".

Перед тем, как открыть подарок, Квят пошутил, что внутри лежит миллион долларов. Однако итальянская команда вручила гонщику фирменный комбинезон "Торо Россо" и мягкую игрушку.

В конце россиянин поблагодарил всех членов итальянской команды с успешным уик-эндом в Хоккенхайме.

Ранее сообщалось, что стало известно имя новорожденной дочери Квята.