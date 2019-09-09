«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи

«Формула-1» выпустила ролик к этапу Гран-при России 2019, который проводится в Сочи.

Официальная церемония открытия «Формула-1» ВТБ Гран-при Россия 2019 состоится 29 сентября на трассе «Сочи Автодром», расположенной в Олимпийском парке. Однако парад пилотов, свободные заезды «Формула-1», «Формула-2», «Формула-3» и автограф-сессия с гонщиками будут проходить с 26 сентября.

Кроме гонок, гости смогут отправиться на концерты групп «Ленинград» и «Мумий Тролль», поучаствовать в ночном забеге «Заправляем в спорте», посмотреть хоккейный матч ХК «Сочи» — ХК «Динамо» , поиграть в гоночные симуляторы Esports, Pit-Stop Challenge, Reaction Challenge, Emirates Helmet и посетить сувенирные магазины «Формула-1».

Билеты продаются на официальном сайте «Формула-1» ВТБ Гран-при Россия 2019 по цене от 4990 рублей до 35 990 рублей.