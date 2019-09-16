Выздоровление Шумахера подвергли сомнению

Информация о том, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании, не говорит о его выздоровлении. Такое мнение высказал заведующий нейрохирургическим отделением Университетского госпиталя Тампере Юхана Фронен изданию Sportowe Fakty, передает «Лента.ру».

«Возможно, он способен только закрывать или открывать глаза по просьбе другого человека», — предположил Фронен.

Специалист также отметил, что лечение стволовыми клетками, которое, предположительно, проходит Шумахер, является экспериментальным и не гарантирует положительного результата.

9 сентября во французских СМИ появилась информация, что Михаэль Шумахер был доставлен в одну из клиник в Париже, где ему провели операцию по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. В ночь с 12 на 13 сентября гонщик покинул клинику. Одна из сотрудниц больницы заявила СМИ, что Шумахер находился в сознании.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Гонщик впал в кому, почти через год он пришел в себя, и с тех пор проходит длинный курс реабилитации. Семья чемпиона не делает официальных заявлений о его состоянии здоровья.