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Гонщик Квят назвал интересной идею проведения Гран-при России в Петербурге 

ТАСС 26 сентября 2019
Квят высказался о проведении Гран-при в Петербурге
Фото: © EPA-EFE/LYNN BO BO
Идея проведения российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Петербурге выглядит интересной. Об этом на пресс-конференции в преддверии Гран-при России рассказал пилот "Торо Россо" Даниил Квят.
В четверг британская газета Daily Mail со ссылкой на источник сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал идею переноса Гран-при России из Сочи в Петербург начиная с 2021 года. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Путин не обсуждает с руководством "Формулы-1" перенос этапа в Петербург.
"Главное, что есть гонка в России. По поводу Петербурга, может это и неплохая идея. Может быть, Санкт-Петербург соберет больше болельщиков из Москвы, Петербурга, Финляндии, — сказал Квят. — Здесь, в Сочи, неплохо, но идея с Петербургом тоже интересная", — сказал Квят.
"Финнам будет легче добраться. Это точно", — добавил финский пилот команды "Альфа Ромео" Кими Райкконен.
Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года.
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Комментарии
Автоспорт , Дмитрий Песков , Кими Райкконен , Владимир Путин , Даниил Квят , Daily Mail , ИТАР-ТАСС
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