Глава Формулы-1 отозвался о Гран-при России

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейк Кэри считает, что у «Сочи автодрома» уникальная геолокация.
«Это уникальный этап, мне нравится приезжать сюда. Это красивое место. С одной стороны ты видишь Черное море, а с другой — горы. Очевидно, что автодром — красивое спортивное сооружение, а вокруг ещё больше впечатляющих сооружений. Для нас это очень важно», — цитирует Кэри ТАСС.
Также глава «Формулы-1» добавил, что намерен продолжать развивать данный вид спорта в России.
Ранее глава «Формулы-1» назвал Сочи приоритетным местом для проведения Гран-при России.