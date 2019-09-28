«Жаль, что Путин не захватит Европу». Бывший босс Формулы-1 знает, что говорит

Экклстоун заявил, что миру нужны ещё несколько Путиных. И готов защитить его от пули.

Берни Экклстоун приехал в Сочи. Бывший генеральный промоутер Формулы-1, которому в октябре исполнится 89 лет, признался, что уже не может посещать все гонки чемпионата, но на российском этапе чувствует себя как дома. Не удивительно, что Берни сразу окружило множество журналистов — и будучи свободным от обязательств в рамках Формулы-1 Экклстоун охотно общался с прессой. В частности Берни снова выразил восхищение Владимиром Путиным и «Сочи Автодромом».

«Нам надо еще несколько мистеров Путиных»

«Есть ли у меня кумиры? С того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником. В том, что касается его поведения, что касается его дел. Нам надо ещё несколько мистеров Путиных, — признался в интервью ТАСС Экклстоун. — Мне хотелось бы, чтобы он не был очень занят разбирательством дел, которые его не касаются, которые сложно выполнить. Ему приходится заниматься слишком большим количеством вещей. Беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет, что будет с мировым потеплением, с ситуацией в Европе… Обидно, что у него нет времени покорить Европу — это было бы хорошо».

«Если бы кто-то взял пулемёт и приготовился стрелять в Путин, я бы прикрыл его собой, — признался Берни ранее в интервью английской The Times. — Он — отличный мужик и делает много хорошего для людей».

Экклстоун уже не первый раз очень лестно отзывается о президенте России. В своё время Берни отмечал, что ему нравится жёсткий стиль управления со стороны Путина.

«Сейчас Европой никто не управляет, так что я хотел бы, чтобы он делал это. Он делает ровно то, что и обещает сделать. Я не поклонник демократии. Вам нужен диктатор. Диктатор говорит: «Вот что я планирую сделать». В демократии всё выхолащивается», — объяснял Берни.

«В Сочи проделали огромную и отличную работу»

В своё время именно с Путиным Берни договаривался о проведении гонки в Сочи и подписывал с ним контракт. В итоге Берни заполучил выгодную для Формулы-1 сделку, а Россия смогла продемонстрировать миру свой курорт.

«Люди здесь, в Сочи, проделали огромную и отличную работу, — сказал Берни ТАССу. — Использовать Сочи для Формулы-1 после Олимпиады — это правильно, и я не знаю, чем ее можно будет заменить. В самом начале, много лет назад, люди, когда говорили со мной о Сочи, представляли себе какую-то другую страну. Сейчас все знают Сочи. Конечно, это началось с Олимпиады, но продолжилось Формулой-1. Если бы тут не было события мирового масштаба, люди бы, возможно, быстро забыли и Олимпиаду, и этот город».