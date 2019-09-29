В Формуле-1 может появиться российская команда 

Формула-1 может пополниться российской командой. Такой вариант не исключил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.
По его словам, в первую очередь создание команды для Королевских гонок потребует финансовое вложение.
«Чем больше будет чего-то создаваться в автоспорте, тем больше он будет процветать. Мы работаем на российских гонщиков», — отметил Ротенберг, отметив, что программа работает на воспитание гонщик наша программа работает на воспитание пилотов, которые потом попадают в команду.
«Чем больше команд, тем больше возможностей для процветания наших гонщиков. Все возможно, главное, прикладывать усилия», — цитирует Ротенберга «Р-Спорт».
На данный момент в основных составах команд Ф-1 выступает один российский гонщик — Даниил Квят, пилотирующий болид «Торо Россо». Формула-1 может пополниться российской командой. Такой вариант не исключил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.