Раскрыты методы лечения Шумахера

Французский хирург Филипп Менаше, который недавно провел операцию на сердце семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру заявил, что вопреки заявлениям некоторых СМИ никаких экспериментов над гонщиком не проводилось, сообщает издание Marca.

Медик отметил, что спортсмена лечили строго в соответствии со стандартами, принятыми в клинике. При этом об использовании в процедурах стволовых клеток речи даже не шло, поскольку их влияние на организм до сих пор досконально не изучено.

«За последние 20 лет мы добились большого прогресса, но правда в том, что мы все еще очень мало знаем о стволовых клетках», — приводит издание слова Менаше.

Хирург также подчеркнул, что несмотря на высокую квалификацию сотрудников клиники, «чудес» с Шумахером произойти не могло.

Ранее СМИ сообщили подробности о состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1». Михаэля Шумахера выписали из французской клиники, где ему сделали операцию на сердце. Несмотря на то, что подробности прошедшего лечения до сих пор неизвестны СМИ, эксперты сходятся во мнении, что было проведено экспериментальное вмешательство с целью внедрения стволовых клеток в сердечную ткань. Операцию гонщику якобы планировали сделать ещё в июле, однако тогда медики решили отказаться от эксперимента из-за плохого состояния Шумахера. Журналист Жан-Мишель Декюжи отметил, что спортсмену перелили обогащённую кровь, куда были добавлены стволовые клетки, которые должны благоприятно воздействовать на состояние всего организма, включая мозг.

Михаэль Шумахер получил тяжёлую черепно-мозговую травму в 2013 году в процессе катания на горных лыжах в Альпах. Спортсмен после долгого пребывания в коме до сих пор проходит сложное восстановление после травмы.