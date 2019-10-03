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Квят прокомментировал слухи о переходе в «Альфа Ромео» 

Газета.Ru 3 октября 2019
Квят прокомментировал слухи о переходе в «Альфа Ромео»
Фото: РИА Новости
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят не будет переходить в "Альфа Ромео". Об этом сообщают "Известия".
Известно, что СМИ появлялись предположения об уходе россиянина из "Торо Россо" в пользу "Альфа Ромео", так как эта команда — сателлит "Феррари". Напомним, что за "Феррари" Квят работал на симуляторе Ф-1 в 2018 году.
"Ничего не знаю про ситуацию в "Альфа Ромео" и сконцентрирован только на своей команде", — заявил отечественный спортсмен.
Сообщается, что в данный момент в "Ред Булле" до сих пор нет ясности на тему того, кто станет напарником Макса Ферстаппена в сезоне-2020. В качестве претендентов на место называют Александера Албона и Пьера Гасли. Отечественный гонщик не будет покидать "Торо Росо".
Ранее Квят рассказал об использовании русских матерных слов в повседневной жизни.
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