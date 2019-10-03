В «Формуле-1» ответили на вопрос о новых командах

«Формула-1» не ведет серьезных переговоров с потенциальными командами

«Формула-1» выпустила официальное заявление, в котором прокомментировала интерес со стороны потенциальных команд, претендующих на вступление в чемпионат с 2021 года.

«После того, как некоторые организации публично объявили о своих амбициях участвовать в чемпионате с 2021 года, «Формула-1» сообщает, что ценит их интерес, однако не ведет серьезных переговоров с людьми или компаниями по поводу привлечения новых команд», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о том, что в «Формуле-1» может появиться команда из Испании, созданная Андрианом Кампосом, который стоял у истоков «ХРТ».

В 2021 году в «Ф-1» может появиться новая команда из Испании