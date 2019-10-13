Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии 

В Сузуке завершился 17 этап Формулы-1 — Гран-при Японии. Победу одержал финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас. Выступающий за Toro Rosso Даниил Квят финишировал одиннадцатым.
Валттери Боттас захватил лидерство на старте и не уступил его никому. Вторым на финиш пришел немец Себастьян Феттель из Ferrari, опередивший другого пилота Mercedes британца Льюиса Хэмилтона. Даниил Квят занял 11 место и не смог пополнить количество зачетных очков. Его напарник по Toro Rosso француз Пьер Гасли занял восьмое место.
Mercedes досрочно выиграл Кубок конструкторов. Немецкая команда побеждает в этой номинации шестой год подряд. В личном зачете впереди два представителя Mercedes. У Хэмилтона 337 очков, а Боттас набрал 274. На третьем месте монегаск Шарль Леклер из Ferrari — 223 очка.