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Боулинг вместо гонок: тайфун «Хагибис» сорвал Гран-при 

Газета.Ru 4 часа назад
Боулинг вместо гонок: тайфун «Хагибис» сорвал Гран-при
Фото: Газета.Ru
Квалификационные заезды 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Японии — перенесены из-за бушующего тайфуна «Хагибис». Расписание может измениться вновь, все будет зависеть от погодных условий.
Расписание заездов на Гран-при по автогонкам в классе машин «Формулы-1» скорректировано из-за погодных условий. Как сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA), все мероприятия, запланированные на 12 октября, включая тренировки на автодроме «Сузука», отменены. Спортсмены же получат дополнительные выходные. Причиной тому стал мощный тайфун «Хагибис», который накрыл Японские острова в субботу и, как ожидается, продолжит бушевать и в воскресенье.
Стоящие в расписании квалификационные заезды, где определятся стартовые номера спортсменов на основную гонку, перенесены на следующий день — 13 октября.
«FIA, «Формула-1», автодром в Сузуке и японская автомобильная федерация вместе следят за развитием ситуации с тайфуном «Хагибис» и его потенциальном влиянии на Гран-при Японии. Мы сделаем все, чтобы минимизировать изменения в расписании уикенда, но безопасность болельщиков, участников и всех, кто находится на автодроме в Сузуке, обладает для нас наивысшим приоритетом», — говорится в заявлении.
В федерации отметили, что дата может измениться, если погодные условия не будут соответствовать регламенту соревнований. Организаторы допускают, что ураганный ветер и сильный дождь с большой вероятностью помешают проведению заездов и во второй день уикенда.
«Мы продолжаем контролировать ситуацию и будем информировать вас по мере ее развития», — сказано в заявлении.
Этап Гран-при в Японии стартовал в пятницу, 11 октября. По итогам первых свободных заездов лучшее время показал боевой пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас. Вторым же стал еще один гонщик «Мерседеса» — Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лидеров Себастьян Феттель, представляющий «Феррари». Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 16-й результат — 1.31,920.
О приближении тайфуна же стало известно еще в среду. В метеорологическом управление Японии сообщили, что порывы ветра в эпицентре тайфуна достигают отметки 75 м/сек. «Хагибис» — уже 19-й в этом году тайфун, накрывший северо-западную часть Тихого океана. На текущий момент он движется на северо-запад от Марианских островов со скоростью 25 км/час.
По оценкам экспертов, «Хагибис» пройдет по основной территории Японии именно 12 и 13 октября. Национальная японская компания NHK сообщила, что, помимо ураганного ветра, в районе трассы «Сузука» за 24 часа выпадет примерно 800 миллиметров осадков.
Что интересно, отмененные заезды не огорчили гонщиков. Так, Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс сдержали обещание играть в приставку, если соревнования отменят. К ним позднее присоединились и другие пилоты.
Некоторые, правда, нашли себе другие развлечения. Например, Ландо Норрис из «Макларена» отправился играть в боулинг. Развеселил он не только сотрудников заведения, решив вместо классического понимания игры пробежаться по дорожке сам, но и своих подписчиков, опубликовав видео в инстаграме.
Француз Ромен Грожан из команды «Хаас» в то время, когда другие спортсмены развлекались, предпочел работать головой и развивать мелкую моторику. Он самостоятельно собрал модель шестиколесного болида «Тиррелла» P34.
Специалисты также отмечают, что «Хагибис» может стать крупнейшим тайфуном с 1958 года в стране. Тогда смертельный тайфун «Каногава» унес жизни 1200 человек — часть из них погибла, другая пропала без вести. На данный момент известно, что жертвами «Хагибис» стали два человека, а как минимум 60 жителей 23 префектур получили травмы.
В Японии, к слову, уже научены горьким опытом проведения спортивных соревнований в плохую погоду. Самый известный и трагичный случай произошел в октябре 2014 года как раз на трассе «Сузука». Тогда французский гонщик Жюль Бьянки в сложных погодных условиях неудачно вылетел за пределы трассы во время заезда, получив серьезные травмы головы. Долгое время он находился в критическом состоянии, однако впоследствии он смог выйти из комы и дышать самостоятельно. Несмотря на лечение, спустя девять месяцев после аварии он скончался.
Настигший Японию природный катаклизм вносит не только серьезные коррективы в проведение Гран-при. Тайфун стал причиной отмены порядка 800 внутренних авиарейсов и остановки железнодорожного сообщения в регионе, и, кроме того, из-за него были отменены два матча Кубка мира по регби, который проходит в стране.
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