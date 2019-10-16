Хэмилтон предрек исчезновение человечества

Британский автогонщик Льюис Хэмилтон обратился к людям с призывом защищать планету.

В своем инстаграме пилот команды "Мерседес" в сториз опубликовал сообщение, в котором написал, что его окружение не разделяет взглядов относительно использования природных ресурсов. Он отметил, что у него "опускаются руки", когда он смотрит на происходящее.

34-летний спортсмен уверен, что с таким подходом человечество в скором времени исчезнет.

"Сейчас я опечален мыслями о том, куда катится наш мир. С учетом того, как мы используем ресурсы, исчезновение человечества приближается. Мир сошел с ума. Мировым лидерам либо не хватает образования, либо им плевать на то, что их окружает", — считает пилот.

Ранее Хэмилтон поделился впечатлениями от Гран-при России.