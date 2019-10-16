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Хэмилтон предрек исчезновение человечества 

Газета.Ru + ещё 3 16 октября 2019
Хэмилтон предрек исчезновение человечества
Фото: EPA
Британский автогонщик Льюис Хэмилтон обратился к людям с призывом защищать планету.
В своем инстаграме пилот команды "Мерседес" в сториз опубликовал сообщение, в котором написал, что его окружение не разделяет взглядов относительно использования природных ресурсов. Он отметил, что у него "опускаются руки", когда он смотрит на происходящее.
34-летний спортсмен уверен, что с таким подходом человечество в скором времени исчезнет.
"Сейчас я опечален мыслями о том, куда катится наш мир. С учетом того, как мы используем ресурсы, исчезновение человечества приближается. Мир сошел с ума. Мировым лидерам либо не хватает образования, либо им плевать на то, что их окружает", — считает пилот.
Ранее Хэмилтон поделился впечатлениями от Гран-при России.
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Автоспорт , Льюис Хэмилтон
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