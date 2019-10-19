Алонсо не исключил возвращение в «Формулу-1»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо высказал мнение о своём возможном возвращении в «королевские гонки».

«Знаю, что вернуться в Формулу-1 будет всё труднее из-за возраста, но не считаю возвращение невозможным. У меня было время отдохнуть и привести мысли в порядок. Теперь я могу вернуться и получить от этого удовольствие, что было невозможно в последние годы, когда я выступал в чемпионате», — приводит слова Алонсо AS.