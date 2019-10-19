Алонсо не исключил возвращение в «Формулу-1» 

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо высказал мнение о своём возможном возвращении в «королевские гонки».
«Знаю, что вернуться в Формулу-1 будет всё труднее из-за возраста, но не считаю возвращение невозможным. У меня было время отдохнуть и привести мысли в порядок. Теперь я могу вернуться и получить от этого удовольствие, что было невозможно в последние годы, когда я выступал в чемпионате», — приводит слова Алонсо AS.
Алонсо ушедший из« Формулы-1» после сезона 2018 года дебютировал в «королевских гонках» в 2001 году. Он является двукратным чемпионом «Формулы-1». Свои титулы он завоевал в 2005 и 2006 годах в составе Rennult. В 2010, 2012 и 2013 годах он стал вице-чемпионом, выступая за Ferrari. С 2015 по 2018 годы испанец выступал за McLaren.