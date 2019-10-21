«Формула-1» может лишиться одной из команд в 2021 году

Команда "Альфа Ромео", выступающая в чемпионате мира по автогонкам в классе "Формулы-1", может завершить свое выступление по окончании следующего сезона. Об этом сообщает Autosport.com. со ссылкой на обозревателя "Формулы-1" Джо Сейвуда.

Как сообщает источник, в скудерии недовольны статусом сатиллитной команды "Ферарри". Также на решении руководства о выходе из соревнований могут повлиять неблагоприятные экономические показатели швейцарской конюшни.