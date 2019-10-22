16-летняя россиянка обошла конкуренток

Ирине Сидорковой всего 16 лет, а она уже вошла в число двадцати участниц W Series. В борьбе за место Ира обошла восемь конкуренток. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Мне очень приятно, что организаторы выбрали меня в качестве участницы следующего сезона W Series. Это очень почётно и ответственно, ведь я буду представлять Россию и программу SMP Racing в первом женском чемпионате в классе «формул», — рассказала сама Сидоркова.

В 2017 году Сидоркова стала серебряным призёром класса «Национальный юниор» СМП РСКГ. Спустя год Ирина стала чемпионкой этого класса.

В 2019 году россиянка попробовала свои силы в испанской Формуле-4 и заняла 18-е место среди 20 участников. При этом на счету Ирины самый высокий результат в гонке среди трёх выступавших девушек: один раз Сидоркова финишировала шестой.

W Series — первый гоночный турнир для женщин. В этом году стартует второй сезон соревнований.