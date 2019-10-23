Пилоты «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии

Пилоты команды «Формулы-1» «Рено» исключены из протокола этапа Гран-при Японии

В гонке Гран-при Японии, которая прошла 13 октября, Риккьярдо финишировал на шестой позиции, Хюлькенберг стал десятым. 13 октября команда "Рейсинг Пойнт" подала протест в FIA с просьбой оценить легальность автомобилей "Рено". По мнению "Рейсинг Пойнт", на болидах французско команды была установлена система, регулирующая баланс тормозов в зависимости от условий на трассе, что запрещено техническим регламентом. Рассмотрев протест, FIA дисквалифицировала пилотов "Рено" из протокола гонки в Японии.

Команда "Рено" потеряла девять баллов в зачете Кубка конструкторов, но сохранила пятое место. Коллектив имеет право обжаловать решение о дисквалификации до 18:00 мск 24 октября.

Следующий этап пройдет в Мексике с 25 по 27 октября.