Гонщик NASCAR развернулся на 360 градусов на полном ходу

Вылетев за пределы трассы, пилот Джои Логано на полной скорости совершил оборот вокруг своей оси и при этом смог продолжить состязание.

Гонки на больших скоростях никогда не были безопасным спортом, и случайная осечка на трассе порой стоит жизни пилоту. В минувшие выходные на Hollywood Casino 400 произошло динамичное состязание, на предпоследнем круге закончившееся аварией. Пилот на машине под №3 столкнул машину №22, в результате чего она развернулась на 360 градусов.

К счастью, сцепление с поверхностью оказалось достаточно надежным. Совершив полный оборот, машина, как ни в чем не бывало, вернулась на трассу и… продолжила гонку. Конечно, в результате пилот потерял преимущество и в итоге занял лишь 17 место — зато остался жив и здоров.