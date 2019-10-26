На Формуле-1 в Мексике произошло массовое отравление

В паддоке Гран-при Формулы-1 Мексики отравились 150 человек

Медики призвали членов гоночных команд максимально соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения инфекции.

На Гран-при Формулы-1 в Мексике отравились 150 человек. Это случилось в паддоке, где находятся команды гонщиков.

Пострадавшими от желудочной инфекции оказались команды «Макларен», «Рено» и «Торо Россо». Медицинские работники призвали всех участников гонок быть осторожными в отношении потребляемой пищи и пить воду в бутылках. Об этом сообщает РИА Новости.

Причина произошедшего неизвестна. В настоящий момент делается все возможное, чтобы не допустить распространения инфекции далее членов гоночных команд.